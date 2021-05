Công an huyện Ngọc Lặc đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bầu cử, Công an huyện Ngọc Lặc đã tham mưu Tiểu ban an ninh trật tự (ANTT) Ủy ban bầu cử huyện ban hành kế hoạch về đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Trong đó, đảm bảo an ninh trong quá trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn vào danh sách bầu cử. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT bảo vệ an toàn cho Cuộc bầu cử.

Tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử.

Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng các tình huống giả định và phương án đối phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử và lên phương án thực hành nhằm giải quyết kịp thời với các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Mặt khác, Công an huyện đã thành lập các tổ đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu. Các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24h trước, trong và sau ngày bầu cử. Chú trọng kiểm tra việc triển khai, xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT cũng như việc đảm bảo quân số trực chiến, ứng trực của các đơn vị tại cơ sở...

Quốc Hương