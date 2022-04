Công an huyện Bá Thước tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Huyện Bá Thước tiếp giáp với nhiều huyện như: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, một số huyện của tỉnh Hòa Bình, địa hình hiểm trở nên các đối tượng hoạt động ma túy dễ dàng lợi dụng để tiêu thụ hoặc trung chuyển qua địa bàn. Trước tình hình này, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Bá Thước ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của ma túy; huy động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm ma túy; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học không có ma túy. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Bá Thước đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều phương án, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung.

Công an huyện Bá Thước tích cực bám sát cơ sở nắm bắt tình hình.

Theo thống kê của Công an huyện Bá Thước, từ 15-12-2020 đến 30-3-2022, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, bắt khởi tố 24 vụ, 30 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, đơn vị đã đấu tranh phá thành công 2 chuyên án ma túy, tang vật thu giữ gồm: 0,4557 gam, 0,25 gam methamphetaminne...

Điển hình, ngày 25-1-2022, tại thôn Pặt, xã Kỳ Tân, lực lượng Công an huyện Bá Thước bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Yên (sinh năm 1999) trú tại thôn Khung, xã Thiết Kế; Lương Văn Thiệp (sinh năm 1998), Hà Văn Lễ (sinh năm 1994), trú tại thôn Pặt, xã Kỳ Tân. Cả 3 đối tượng này đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, đây là những đối tượng mua ma túy về sử dụng và bán lẻ cho người nghiện để kiếm lời, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Hiện, vụ việc đang được điều tra, tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước, cho biết: Thời gian qua, Công an huyện Bá Thước tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về tác hại của ma túy, trong đó chú trọng tới đối tượng là học sinh THCS, THPT. Tăng cường rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện tập trung. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân rà soát các vụ án ma túy đang thụ lý điều tra, đánh giá chứng cứ, thời hạn điều tra, giải quyết vướng mắc, xác định án điểm, khẩn trương kết thúc điều tra, chuyển truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khảo sát tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn để xây dựng phương án tấn công, truy quét các đối tượng, điểm và tụ điểm ma túy. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh