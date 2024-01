Cao điểm bảo đảm an toàn giao thông-trật tự xã hội dịp Tết và Lễ hội đầu Xuân

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024.

Ảnh minh họa.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong Công an Nhân dân tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hạn chế ùn tắc giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024 của người dân.

Trên lĩnh vực đường bộ lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là xe ôtô được kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Riêng tuyến Quốc lộ 1A, việc tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên tuyến do Cục Cảnh sát Giao thông trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra.

Với các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa...

Các hành vi tập trung kiểm tra xử lý gồm: Chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện; vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, về cảng, bến, quy định về vận tải hàng hóa, hành khách...

Đối với vi phạm về chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu buộc hạ tải. Đối với phương tiện vi phạm quy định về hoán cải, sẽ cưỡng chế tháo dỡ... Cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng (Cảng vụ, Thanh tra...) kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, đặc biệt là không thực hiện đúng quy định trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện đi trên đường thủy...

Trên các tuyến giao thông đường sắt, Cảnh sát Giao thông phối hợp với ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của các phương tiện giao thông đường sắt; nắm tình hình bán vé tàu Tết và kế hoạch chạy tàu Tết để chủ động phối hợp bảo đảm tốt trật tự, an toàn tàu, ga và tính mạng, tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối với công tác tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức tốt công tác thường trực, ứng trực, nắm tình hình, kịp thời huy động lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường nắm tình hình trên những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động phát hiện đầu mối vụ việc để đề xuất xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép; tập trung vào các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, khai thác cát, sỏi trái phép... Đồng thời, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm.

Cao điểm được thực hiện từ ngày 10/1 đến ngày 9/3/2024./.

TS