Cảnh sát PCCC giải cứu cô gái có ý định nhảy lầu

Hồi 17h50 phút ngày 6-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được yêu cầu hỗ trợ giải cứu cô gái đang ý định nhảy lầu tại tầng 21 Chung cư Ruby Towe, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH, 1 xe thang, 1 xe chở phương tiện và các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ trên cao cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để trấn an, thuyết phục giải cứu nạn nhân.

Khi lực lượng cứu nạn đến hiện trường phát hiện 1 cô gái đang đứng phía bên ngoài lan can chắn bằng khung sắt tại tầng 21 Chung cư Ruby Towe. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai đệm hơi cứu nạn, cứu hộ tại khu vực sân phía dưới chân toà nhà, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ tiếp cận vị trí nạn nhân để trấn an, thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định nhảy lầu. Lúc này tinh thần nạn nhân không ổn định, đứng bên ngoài lan can chắn của khu vực phơi đồ và sẵn sàng nhảy xuống dưới bất cứ lúc nào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với người nhà và bảo vệ chung cư trấn an để nạn nhân bình tĩnh, đánh lạc hướng chú ý của nạn nhân tiến tới áp sát, khống chế và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn.

Sau gần 30 phút triển khai lực lượng, phương tiện, nạn nhân đã được đưa xuống dưới an toàn, bàn giao cho người nhà để làm công tác trấn an tư tưởng và bàn giao hiện trường cho Công an phường Lam Sơn bảo vệ.

Cô gái được xác định là T.T.T, SN 1991, trú tại Phòng P2106 chung cư Ryby Towe.

Minh Nhật