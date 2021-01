Cảnh giác với các trang web, fanpage, clip giả mạo nhằm tung tin xấu, độc phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Với việc sử dụng một số chiêu trò như dùng logo biểu tượng của các lực lượng chức năng để tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội hay dùng hình đại diện, tên tuổi của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước để đặt tên cho trang web... các đối tượng phản động đã đan cài thông tin xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước giữa những thông tin chính thống, từ đó dễ dàng chiếm dụng lòng tin của không ít người dân.

Trang mạng mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Qua theo dõi của các cơ quan chức năng, càng đến gần Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì những hoạt động này càng diễn biến phức tạp. Số lượng các đợt tung tin xấu, độc trên mạng xã hội nhằm tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, chia rẽ niềm tin giữa Nhân dân đối với Đảng đã tăng cao so với kỳ Đại hội trước. Trong đó, 1 thủ đoạn được đánh giá hết sức nguy hiểm hiện nay là các đối tượng phản động giả mạo các trang thông tin chính thống, sử dụng chiêu trò để tạo lập các trang web, blog, facebook giả mạo, lấy tên các cơ quan, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số ban, bộ, ngành, địa phương để tung tin giả, tin xấu độc, nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, thậm chí nhiều trang mạng, blog, facebook đăng tải thông tin, hình ảnh rất sâu về vấn đề nội bộ gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nếu không được gạch chéo, người dùng mạng rất khó xác định được những trang web, hay trang fanpage này là giả mạo. Đây cũng chính là kẽ hở để các đối tượng phản động lợi dụng, đan cài thông tin xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước giữa những thông tin chính thống.

Nguy hiểm hơn, trên mạng xã hội youtube, chỉ cần thao tác tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể tiếp cận được với hàng nghìn video có nội dung liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuy vậy, rất nhiều video trong số này, mặc dù được thể hiện như 1 bản tin thời sự của hãng truyền thông, nhưng thực chất nội dung bên trong là sự suy đoán, bịa đặt, thông tin sai sự thật về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để tạo niềm tin cho người xem, các đối tượng còn sẵn sàng tạo logo riêng, sử dụng hình ảnh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau đó gắn vào những hàng tít giật gân, gây “shock”. Chiêu thức này đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi số lượng bình luận dưới mỗi video là tương đối lớn.

Không chỉ nhằm phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục đích sâu xa hơn của những thế lực phản động, thù địch chính là phá hoại Đảng, Nhà nước, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số người dân vì nghe theo những thông tin không kiểm chứng đã bị tác động. Do đó, phát hiện, nhận diện các thủ đoạn, âm mưu tinh vi của các đối tượng phản động nhằm có biện pháp đấu tranh, phản bác là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng hiện nay. Trao đổi về vấn đề này, Đại úy Đinh Văn Toàn, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Ngọc Lặc, cảnh báo: “Cái nguy hiểm nhất của việc tạo lập các trang web giả mạo chính là nó khiến người dân không phân biệt được thật, giả, nhất là khi thông tin chính thống và xuyên tạc đan xen. Do đó, lực lượng an ninh chúng tôi luôn bám sát trên không gian mạng, khi phát hiện là thông báo và thực hiện chiến dịch đấu tranh, bóc gỡ, đồng thời thông tin đến người dân”.

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lại càng gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá. Bởi vậy, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, để tránh rơi vào “bẫy thông tin” cực kỳ tinh vi của thế lực thù địch, bản thân mỗi người dân cần phải luôn tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Khi tiếp cận với các trang mạng cần đề cao cảnh giác, có sự kiểm chứng, đối chiếu thông tin với các nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận những bài viết chưa rõ nguồn đăng, trước hết là để bảo vệ mình, sau đó là góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần cộng đồng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của những kẻ cơ hội, phản động.

Bài và ảnh: Bảo Châu