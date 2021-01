Cảnh báo, ngăn chặn nguy cơ thương tích từ việc tự chế pháo nổ

Cứ gần Tết Nguyên đán, số người bị thương tích do tự chế pháo nổ lại xuất hiện nhiều hơn. Đáng lo ngại là hiện nay chỉ cần lên mạng Internet mọi người đều có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin liên quan đến việc hướng dẫn cách làm pháo tự chế, thậm chí các loại hoá chất để chế tạo pháo cũng được rao bán công khai trên mạng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra xưởng sản xuất pháo nổ của Lê Hữu Thiện tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn

Chỉ từ ngày 15 đến 20-1 nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các trường hợp bị thương tích nặng do tự chế pháo nổ. Tại Thanh Hoá, dù từ cuối năm 2020 đến nay các bệnh viện tuyến tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhập viện do tự chế pháo nổ, tuy nhiên theo nhận định của một số bác sĩ tại các Bệnh viện tuyến tỉnh, thông thường vào dịp gần Tết nguyên đán lại xuất hiện các bệnh nhân bị thương tích do pháo nổ, trong đó có nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng chấn thương rất nặng. Điển hình như cuối năm 2019, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận bệnh nhân 13 tuổi, quê ở huyện Triệu Sơn bị dập nát bàn tay và tổn thương nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi mua 50 hộp diêm về học chế tạo pháo theo hướng dẫn trên mạng Internet.

Ngày 18-1-2021, Đội chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích, kiểm tra, phát hiện và bắt giữ xưởng sản xuất pháo nổ qui mô nhỏ của đối tượng Lê Hữu Thiện (SN 1999) ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn. Trước đó, sáng 18-1 lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt quả tang Lê Hữu Thiện đang vận chuyển 152 quả pháo cối có trọng lượng 1,5 kg đi tiêu thụ. Qua đấu tranh, Thiện khai số pháo nói trên do Thiện tự sản xuất tại nhà riêng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Thiện tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, lực lượng Công an đã thu giữ 0,1 kg thuốc pháo, dây ngòi, keo, bột lưu huỳnh… và các dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ. Thiện khai nhận mua thuốc pháo về và sản xuất pháo rồi đem xuống thành phố Thanh Hóa bán lẻ.

Hiện nay thông qua mạng Internet không khó để mọi người có thể tìm kiếm cách thức hướng dẫn làm pháo nổ. Trong khi với nhiều người, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên, do tâm lý tò mò, thích khám phá, cùng sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nên đã lên mạng xã hội để mày mò, học cách làm pháo nổ. Do đó, để ngăn ngừa tình trạng tự chế tạo pháo và sử dụng pháo nổ trái phép, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, đặc biệt là đối với học sinh về những nguy hại của pháo nổ.

Bà Đoàn Thị Ân, Phó Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung, cho biết: Trường đã phối hợp chặt chẽ với công an trên địa bàn và với phụ huynh để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các em học sinh về việc phòng, chống pháo nổ và vật liệu cháy trong dịp trước, trong và sau Tết, từ đó nâng cao ý thức cho các em đặc biệt là trong việc không tự mày mò chế pháo nổ.

Còn theo Trung tá Trương Văn Hoàng, Trưởng Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá: Để quản lý và ngăn chặn tình trạng tập làm pháo tự chế và sử dụng pháo tự chế gây nguy hiểm trong học sinh, lực lượng Công an phường đã tham mưu cho trường học tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt Công an phường đã phân công cho Chi đoàn thanh niên đến để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các cháu thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như kiên quyết không nổ pháo, tự chế các loại pháo.

Thái Thanh