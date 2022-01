Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5.300 viên ma túy

Ngày 28-1, Công an huyện Quan Hóa cho biết vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 5.300 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hờ A Dơ và tang vật vụ án.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, tại địa bàn xã Trung Sơn, Công an huyện Quan Hóa và Công an xã Trung Sơn tổ chức lực lượng bắt quả tang đối tượng Hờ A Dơ (sinh năm 1987), trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 5.300 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là đối tượng có hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên mua ma túy từ Lào về Việt Nam để bán lại kiếm lời. Tại cơ quan Công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đình Hợp