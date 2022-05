Bắt giữ đối tượng “người dơi” chuyên đột nhập vào nhà dân trộm cắp tiền vàng

Sau một thời gian theo dõi và lập án, mới đây dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Thao (tức Thao Dơi) chuyên đột nhập vào nhà dân giữa ban ngày trộm cắp tiền, vàng.

Đối tượng Nguyễn Danh Thao (tức Thao Dơi) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn như tiền, vàng trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đều có chung thủ đoạn là đối tượng trèo tường, đột nhập vào nhà dân giữa ban ngày, cậy tủ lấy tiền, vàng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước tình hình đó, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập án, điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10h sáng 11-5-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Danh Thao (tức Thao Dơi), sinh năm 1981 ở phố Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa vừa đột nhập vào một gia đình ở phố Phúc Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa cậy phá két sắt trộm cắp 20 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Danh Thao khai nhận đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên có biệt danh là “Thao Dơi”. Ra tù cuối năm 2018, Thao lại “ngựa quen đường cũ”.

Để thực hiện được các “phi vụ” trộm cắp ban ngày, Thao giả là lái xe tải đi thu mua sắt vụn. Hàng ngày, Thao lái xe đi dọc tuyến quốc lộ 1 và Quốc lộ 10, sau đó theo dõi và phát hiện sơ hở của các gia đình không có người ở nhà rồi đột nhập phá cửa, phá két sắt trộm cắp tiền, vàng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh