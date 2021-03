Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 1.908 viên ma túy tổng hợp

Ngày 26-3-2021, Công an huyện Quan Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Khăm Thánh (SN 1982) và Lương Văn Ước (SN 1995), đều trú tại bản Pạo, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Lò Khăm Thánh và Lương Văn Ước.

Trước đó, vào sáng 22-3, tại bản Pạo, xã Trung Sơn, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quan Hóa phát hiện Lò Khăm Thánh và Lương Văn Ước đang đem ma túy đi tiêu thụ nên tổ chức lực lượng để đấu tranh, bắt giữ. Khi bị vây bắt, Lò Khăm Thánh đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt để tẩu thoát. Tuy nhiên, với quyết tâm trấn áp tội phạm, tổ công tác của Công an huyện đã khống chế được các đối tượng. Khám xét người của 2 đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong người Lò Khăm Thánh 10 gói nilon bên trong chứa 1.908 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng trên khai nhận: Vừa mua số ma túy trên từ một người đàn ông dân tộc Mông tại khu vực giáp ranh giữa huyện Mường Lát và Hủa Phăn (Lào) để về bán lại kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an huyện Quan Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đình Hợp