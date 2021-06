Bắt đối tượng xưng là “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11-6, Công an thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1978, trú tại thôn Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống cho Công an huyện Quan Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng và tang vật vụ án.

Trước đó, Công an thị trấn Hồi Xuân nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Lê Tiến Thắng, thường trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (đang tạm trú tại thị trấn Hồi Xuân) về việc bị Nguyễn Văn Tùng lừa đảo, chiếm đoạt 12.700.000 đồng của mình. Công an Thị trấn Hồi Xuân đã tổ chức lực lượng xác minh và xác định Nguyễn Văn Tùng chính là đối tượng mà bị hại phản ánh.

Rà soát nhanh trên địa bàn, đến ngày 10-6, Công an thị trấn Hồi Xuân phát hiện Nguyễn Văn Tùng đang lưu trú tại nhà một người dân tại Khu Nghèo, thị trấn Hồi Xuân. Lực lượng Công an có mặt kiểm tra thì đối tượng đã rời đi trước đó 30 phút. Công an thị trấn xác định đối tượng đã bắt xe khách đi thành phố Thanh Hóa, nên đã đề nghị nhà xe phối hợp bắt đối tượng, thu giữ tang vật gồm 2 bộ hồ sơ xin việc, 2 điện thoại di động. Tại cơ quan công an đối tượng Tùng tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau khi đấu tranh, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Tùng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, có thể xin cho anh Thắng vào làm việc tại đây. Để củng cố lòng tin, đối tượng thường cho bị hại xem ảnh Tùng chụp với nhiều người nước ngoài trong Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Sau khi chiếm được lòng tin của bị hại, Tùng nhiều lần yêu cầu anh Thắng chuyển tiền cho mình với tổng số tiền 12.700.000 đồng để lo việc, nhưng thực chất là sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn như trên, Nguyễn Văn Tùng còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, ở nhiều địa phương khác trong tỉnh.

Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ai là nạn nhân của đối tượng này đến Công an huyện Quan Hóa để phối hợp điều tra, giải quyết.

Đình Hợp