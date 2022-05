Bắt đối tượng trộm cắp tài sản có nhiều tiền án

Công an huyện Cẩm Thuỷ và Công an xã Cẩm Châu vừa bắt đối tượng Quách Văn Nhật, sinh năm 1970 ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quách Văn Nhật.

Trước đó, ngày 17-5, Công an xã Cẩm Châu nhận được tin báo tố giác về tội phạm của chị P.T.Đ trú tại thôn Đồng Thanh, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ về việc gia đình chị bị kẻ gian trộm cắp một chiếc xe mô tô YAMAHA SIRIUS.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Châu phối hợp Công an huyện Cẩm Thuỷ nhanh chóng rà soát và khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18-5 lực lượng Công an đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Quách Văn Nhật là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Hồ sơ vụ việc đang được củng cố để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Hoà