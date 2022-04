Bắt 9 đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà

Công an huyện Hoằng Hoá đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, chiều 17-4-2022 tổ công tác của Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Ngọc đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “cầm chương” do Lê Trung Phúc, sinh năm 1993 ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hóa đứng ra tổ chức.

Tại chỗ lực lượng Công an bắt 9 đối tượng gồm: Lê Trung Phúc, sinh năm 1993; Lê Bá Bình, sinh năm 1975; Trần Văn Đạt, sinh năm 1998; Lê Hữu Hùng, sinh năm 1994, Phạm Văn Thủy, sinh năm 1988 đều ở xã Hoằng Ngọc; Nguyễn Thế Dương, sinh năm 1988 ở xã Hoằng Thanh; Lê Quốc Hùng ở xã Hoằng Tiến; Chu Huy Tình, sinh năm 1989; Nguyễn Tiên Văn, sinh năm 1991 đều ở xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa. Tại chỗ lực lượng công an thu giữ hơn 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sáng 17-4, Lê Trung Phúc bàn bạc thống nhất với Lê Hữu Hùng tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại nhà. Hùng có nhiệm vụ canh gác, hướng dẫn và mở cửa cho các đối tượng vào tham gia đánh bạc; Phúc là người đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi và thu tiền hồ, tùy vào số con bạc tham gia, cuối buổi sẽ trả công cho Hùng.

Đình Hợp