Bắt 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại khách sạn Phù Đổng (TP Thanh Hóa)

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 22-6, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp tại phòng 806 khách sạn Phù Đổng, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

10 đối tượng sử dụng ma túy tại khách sạn Phù Đổng vừa bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời bắt quả tang 10 đối tượng (8 nam, 2 nữ) đang tụ tập tại phòng 806 của khách sạn Phù Đổng để tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi nilon đựng các viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo, các vỏ gói giấy ma túy đá còn bám ma túy, 1 ống tẩu cuộn bằng tiền, 1 bộ tăng âm loa đài, 1 bộ đèn và nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma tuý.

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu ở TP Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn. Qua xét nghiệm nhanh thì cả 10 đối tượng cho kết quả dương tính với các chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép ma túy này là Nguyễn Đức Hoạt, sinh năm 1992 ở 25B Thọ Hạc, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). Chiều ngày 21-6, để chuẩn bị bữa tiệc liên hoan chia tay bằng ma túy cho một “đàn em” của mình là Mai Tuấn Anh, sinh năm 1995 ở phố Tống Duy Tân, phường Ba Đình, (TP Thanh Hóa) sắp bị Tòa án nhân dân huyện Thiệu Hóa đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích thì Nguyễn Đức Hoạt giao cho Lê Đình Phong, sinh năm 1999 ở khu phố Phú Vinh, phường Phú Sơn, (TP Thanh Hóa) đi mua 3 triệu đồng tiền ma túy tổng hợp dạng kẹo và đá của một đối tượng không quen biết ở khu vực Tây Bắc ga và tụ tập các đối tượng khác đến khách sạn Phù Đồng thuê phòng, ăn tối chờ đến đêm thì tổ chức bay lắc.

Đêm 21-6 rạng sáng ngày 22-6, 10 đối tượng nói trên đã mang theo loa thùng và đèn nháy tụ tập tại phòng 806 của khách sạn Phù Đổng để tổ chức bay, lắc thì bị lực lượng Công an Thanh Hóa ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh