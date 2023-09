Bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trong ngày khai giảng năm học mới

Để bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng phục vụ Lễ khai giảng chào mừng năm học 2023-2024, các lực lượng Công an trong tỉnh đã có mặt tại các khu vực diễn ra Lễ khai giảng để làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phân luồng, điều tiết giao thông.

Các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Trong ngày khai giảng năm học mới 5-9, toàn thể học sinh tại các điểm trường trên địa bàn thành phố sẽ trở lại học tập sau kỳ nghỉ hè. Do đó, nhu cầu đi lại của phụ huynh, học sinh tăng cao đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại vị trí các nút giao, các trục đường trọng điểm trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động triển khai kế hoạch với nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự - cơ động và Công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền các địa phương, các nhà trường và lực lượng Cựu chiến binh, dân phòng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường tập trung nhiều trường học, tại khu vực xung quanh và cổng trường trong ngày diễn ra lễ khai giảng.

Lực lượng Công an điều tiết, phân luồng giao thông tại cổng Trường TH Điện Biên 1.

Với sự cố gắng của lực lượng Công an, tình hình ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu vực, địa điểm diễn ra Lễ khai giảng năm học mới đã được bảo đảm ổn định, giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh cũng như người dân an toàn đến trường tham gia Lễ khai giảng đúng thời gian quy định.

Minh Phương