Xứng đáng với niềm tin yêu của Bác

Mùa xuân năm 1947, sau hai tháng ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 20-2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thanh Hóa và chọn Rừng Thông, huyện Đông Sơn là nơi dừng chân nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại đây, Bác đã ân cần chỉ rõ vai trò, trách nhiệm, những tiêu chuẩn, đức tính của người cán bộ cách mạng trên tất cả các mặt. Bác gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp đạt tiêu chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Văn Châu, xã Đông Văn.

Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn luôn khắc sâu lời dạy của Người, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển để xứng đáng với niềm tin yêu của Người.

Thực hiện lời dạy của Bác, cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ huyện Đông Sơn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của Đảng. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Đông Sơn là hậu phương đóng góp nhiều sức người, sức của cho các chiến trường, cùng cả nước thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến. Vừa chiến đấu, huyện Đông Sơn vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng loạt các phong trào được phát động sôi nổi, hiệu quả. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, huyện Đông Sơn được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Đông Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; có 3 tập thể, 3 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 64 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trên 5.000 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại...

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn đã phát huy truyền thống anh hùng và tinh thần chủ động, sáng tạo trong đấu tranh cách mạng, đã đem hết sức lực, trí tuệ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; vừa khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước đẩy lùi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội; vừa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền Nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững mạnh. Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, kiên trì phấn đấu, giành được nhiều thành quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn năng động, sáng tạo - thân thiện, đáp ứng thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”. Cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt phương châm “Đột phá - Sáng tạo, Trọng tâm - Toàn diện, quyết liệt và hiệu quả” trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp có bước phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, huyện Đông Sơn vinh dự là huyện thứ 3 trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Cán bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019, được Trung ương Đảng biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 năm liên tục (2018, 2019, 2020), Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu. Với những chủ trương đúng đắn và tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh, đến nay huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, ngày càng khang trang. Hình thành và duy trì các vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, áp dụng cơ giới hóa; vùng chuyên canh sản xuất rau, củ ứng dụng công nghệ cao. Kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại từng bước phát triển. Hệ thống trường học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Đến nay, huyện có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 97,4%, dẫn đầu toàn tỉnh; có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2, đứng đầu toàn tỉnh. Các tuyến đường giao thông, đường huyện, đường xã, đường thôn được tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng đồng bộ. Công tác thông tin tuyên truyền, y tế, giáo dục và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của huyện đều phát triển mạnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, hoạt động từ thiện nhân đạo... được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, huyện đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; duy trì và nâng cao chất lượng thôn, khu phố văn hóa. Công tác an ninh chính trị, quân sự, quốc phòng được củng cố vững chắc; tệ nạn xã hội, các hủ tục bị đẩy lùi. Năm 2021, huyện có 30/30 chỉ tiêu hoàn thành theo nghị quyết đề ra, trong đó có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Nổi bật là thu ngân sách vượt kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay (tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.512.327 triệu đồng), là huyện đứng thứ 2 trong tốp đơn vị có nguồn thu ngân sách lớn nhất tỉnh; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.032 tỷ đồng, vượt 0,64% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,075 triệu đồng, vượt 2,1% kế hoạch... Đông Sơn là huyện đứng đầu toàn tỉnh về chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 46 thôn và 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã được công nhận xã NTM nâng cao.

Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Di tích Địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông. Ảnh: Thanh Huê

Cùng với việc thực hiện lời dạy của Bác trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khẩu hiệu hành động “chuẩn mực, trách nhiệm, thân thiện” đã được các cấp ủy, địa phương, đơn vị hưởng ứng triển khai có hiệu quả, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Nhiều tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo được khí thế thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Sau tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, huyện đã rút ra được những bài học, những kinh nghiệm thành công và chưa thành công để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” với quyết tâm chính trị cao, lộ trình và những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến thời điểm này, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, xây dựng kế hoạch hoạt động năm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị đã xác định một số vấn đề nổi cộm, trọng tâm, xây dựng mô hình tiêu biểu, điển hình để tập trung chỉ đạo. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể và đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 206-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đăng ký thực hiện mô hình, phong trào việc làm điển hình năm 2022, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng toàn đảng bộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Đã 75 năm kể từ ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, những ký ức về vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng gần gũi vẫn luôn trong tâm trí đồng chí, đồng bào huyện Đông Sơn. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra; quyết tâm trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh và đến năm 2025 trở thành huyện kiểu mẫu, xứng đáng với niềm tin yêu của Bác lúc sinh thời.

Lê Trọng Thụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn