Hơn 1,4 triệu lượt dự thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức diễn ra từ ngày 3-1 đến 14-2-2022 đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh với hơn 1,4 triệu lượt dự thi trong vòng 6 tuần diễn ra.

Tuần thi thứ 6 cũng chính là tuần thi cuối của cuộc thi vừa kết thúc vào lúc 9h00 ngày 14-2. Trong tuần có 69.759 người với 202.970 lượt tham gia dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao giải cho 11 cá nhân đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi đồng thời dự đoán chính xác và nhanh nhất số người tham gia cuộc thi bao gồm:

Một giải nhất thuộc về Lê Thị Hân, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân.

Hai giải nhì thuộc về: Phạm Thị Thi, giáo viên Trường THCS Minh Khai, thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Phượng, số nhà 62/2, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Ba giải ba thuộc về: Nguyễn Ngọc Đại, giáo viên Trường THCS Xuân Tín, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân; Nguyễn Ngọc Tú, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Minh Khuê, học sinh lớp 6H, Trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa.

Năm giải khuyến khích thuộc về các cá nhân: Vi Chí Văn, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân; Trịnh Đạt An, học sinh lớp 10B2, Trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân; Mai Thị Quý, giáo viên Trường THPT Chu Văn An, xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn; Vũ Phạm Trâm Anh, học sinh lớp 7F, Trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường mầm non Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cuộc thi tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nhiều đảng bộ, địa phương liên tục dẫn đầu về số lượng người tham gia dự thi, tiêu biểu như các đảng bộ: Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân… và đạt mức điểm trung bình cao hơn mức trung bình chung của toàn tỉnh như các đảng bộ các huyện: Thường Xuân, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, Lang Chánh, Quan Hoá...

Cuộc thi là dịp ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải nhất cuộc thi các tuần.

Nguyễn Mai