10 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Championship năm 2024

Sáng 25/6, tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương, Công ty CP Phát triển Việt Hùng tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá Championship năm 2024.

Giải thu hút sự tham gia của 5 đội bóng U9 và 5 đội bóng U10.

Tham gia giải có gần 200 VĐV, HLV thuộc 10 đội bóng, chia thành 2 lứa tuổi U9 và U10. Lứa tuổi U9 có 5 đội bóng gồm: U9 Việt Hùng Thanh Hóa, U9 T&T Bắc Giang, U9 T&T VSH (Nghệ An), U9 Công an Hà Nội, U9 Gia Bảo Hải Dương. Lứa tuổi U10 có 5 đội bóng gồm: U10 Việt Hùng Thanh Hóa, U10 The Light Futsal Hà Nội, U10 Luxury Hạ Long, U10 Công an Hà Nội, U10 HVL Bắc Ninh.

Phó Giám đốc Sở VH,TTDL, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc.

5 đội ở mỗi lứa tuổi thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp nhất, nhì sau loạt trận đấu vòng tròn sẽ gặp nhau trong trận chung kết để tranh chức vô địch ở lứa tuổi U9 và U10. Các trận đấu được áp dụng luật bóng đá 5 người (futsal) và diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương.

Đây là giải đấu bổ ích và ý nghĩa dành cho các cầu thủ lứa tuổi U9 và U10, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ tại các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước. Các đội tranh tài tại giải đểu cử những cầu thủ xuất sắc nhất do đơn vị đã xây dựng và đào tạo.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Là đơn vị đăng cai giải, tỉnh Thanh Hóa có hai đội bóng tham gia gồm U9 và U10 Việt Hùng Thanh Hóa. Hai đội bóng chủ nhà đều hội tụ những gương mặt tiêu biểu nhất đã được Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng tuyển chọn, đào tạo gần đây. Các đội U9 và U10 Việt Hùng Thanh Hóa đã có quá trình chuẩn bị chu đáo về lực lượng, chuyên môn và có quá trình thi đấu tập huấn để chuẩn bị tốt nhất cho Giải bóng đá U10 toàn quốc năm 2024.

Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và Công ty CP Phát triển Việt Hùng đã phối hợp bảo đảm các điều kiện cho giải đấu, xứng đáng là sân chơi ý nghĩa, chất lượng dành cho các cầu thủ U9 và U10 trên cả nước.

Các đội bước vào tranh tài ở lượt trận đầu tiên.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 27/6 với lễ tổng kết và trao thưởng. Ban Tổ chức sẽ trao cúp, bảng danh vị, huy chương và phần thưởng cho đội vô địch, hạng nhì và hạng ba ở lứa tuổi U9 và U10. Ngoài ra còn có các giải cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Mạnh Cường