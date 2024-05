Yên Định phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024

Sáng 30/5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Yên Định về kết quả sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 163-TB/VPTU ngày 15/8/2022 của Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm và kiểm tra khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định.

Cùng tham gia có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Định, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra khu công viên Quảng trường trung tâm huyện; thăm và tặng quà Công ty Wellena tại cụm công nghiệp thuộc xã Định Liên; kiểm tra tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 47.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình việc làm và đời sống công nhân Công ty Wellena tại cụm công nghiệp thuộc xã Định Liên.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao huyện Yên Định đã có nhiều nỗ lực trong công tác quy hoạch và thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, các dự án sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 47.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong đầu tư các công trình hạ tầng huyện cần lựa chọn công trình có trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch và thiết kế phải có tầm nhìn, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và định hướng phát triển Yên Định trở thành đô thị trực thuộc tỉnh trong tương lai. Đồng thời, huyện phải hết sức quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng công trình để phát huy hiệu quả cao nhất sau đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng Bí thư Huyện ủy Yên Định Trịnh Xuân Thúy chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Huyện ủy Yên Định Trịnh Xuân Thúy trình bày báo cáo kết quả sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 163-TB/VPTU ngày 15/8/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Yên Định, sau khi nghe lãnh đạo huyện trình bày báo cáo kết quả sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 163-TB/VPTU ngày 15/8/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo các sở, ngành cho rằng: Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đến nay, có 8/27 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 11,3%, đứng thứ 5 toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 66,85 triệu đồng, gấp 1,44 lần năm 2020 và đứng thứ 4 toàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển và đạt kết quả tương đối toàn diện. Huyện đã tích tụ, tập trung đất đai được gần 1.500 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu như mô hình trồng dưa, rau màu trong nhà màng, nhà lưới tại thị trấn Yên Lâm, các xã Định Hòa, Định Bình, Yên Trung; mô hình trồng cây ăn quả tại các xã Yên Ninh, Yên Thọ. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn, bảo đảm vệ sinh, an toàn với môi trường.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đến nay toàn huyện đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, toàn huyện có 31 sản phẩm OCOP, đứng thứ 4 toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cũng đánh giá cao các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 16,3%.

Công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng đô thị, các khu, cụm công nghiệp được tập trung chỉ đạo. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%, vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên huyện, liên xã.

Thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 6,1%. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày được cải thiện mạnh mẽ, thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023 đứng thứ 10 toàn tỉnh, tăng 16 bậc so với năm 2022.

Các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư được quan tâm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của huyện và góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động trên địa bàn. Thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc và tôn giáo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh đã phân tích tiềm năng, thế mạnh mà huyện Yên Định đang có và chỉ rõ những điểm nghẽn làm cản trở sự phát triển. Từ đó đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định cần phát huy lợi thế, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết để có những bước phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nằm ở vùng trung du của tỉnh, Yên Định là miền đất cổ, một trong những chiếc nôi của người Việt; có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời. Đây là vùng đất “mỹ tục, khả phong”, nơi xuất hiện đồng thời nền văn minh núi Đọ, nền văn hóa Sơn Vi và nền văn minh trống đồng Đông Sơn rực rỡ... Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, người dân Yên Định luôn một lòng đi theo Đảng, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, hăng say lao động sản xuất.

Trong giai đoạn mới hiện nay, Yên Định hội tụ nhiều yếu tố lợi thế để phát triển do nằm gần các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, có nhiều tuyến giao thông trọng điểm đi qua địa bàn; đồng thời cũng là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong phú, đa dạng; có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, nhiều di sản văn hóa phi vật thể, nhiều làng nghề truyền thống, tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Nhân dân trong huyện có truyền thống đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước. Đến nay, Yên Định là huyện duy nhất trong tỉnh được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng, là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể khẳng định, thế và lực của Yên Định đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là thời cơ rất lớn để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Yên Định khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh sẵn có, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là kinh tế dịch vụ du lịch. Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị có chuyển biến song chưa rõ nét, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu nông sản.

Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao; chưa có sản phẩm 4 sao, 5 sao; chưa xây dựng, hình thành được các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn, mang tính đặc trưng của địa phương để quảng bá, gắn với phát triển du lịch...

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa được giải quyết triệt để. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng; trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương còn hạn chế, cá biệt có tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu tâm huyết, thiếu trách nhiệm với công việc...

Từ việc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đến năm 2025 Yên Định vẫn trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Cùng với đó, phải làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch và huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Trong phát triển kinh tế, Yên Định cần tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, là trụ đỡ trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là đột phá để phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng tới hình thành các sản phẩm có thương hiệu mạnh, tăng thị phần trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài; rà soát, nghiên cứu các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế của huyện để phấn đấu có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, 5 sao.

Khẩn trương rà soát, tập trung chỉ đạo các xã hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quyết đề ra; rà soát, hoàn thiện tiêu chí, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng là đột phá; thương mại, dịch vụ là quan trọng gắn với phát triển đô thị, trọng tâm là các thị trấn Quán Lào, Quý Lộc, Yên Lâm, Thống Nhất, các đô thị Định Tân, Yên Trường... Ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghiệp chế biến nông sản và một số ngành công nghiệp có nhiều lợi thế của huyện, tạo chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, tăng thu ngân sách cho huyện.

Phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tập trung thu hút đầu tư vào các điểm du lịch đã và đang khai thác, phấn đấu đưa Yên Định trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị huyện Yên Định cần khai thác tối đa lợi thế của các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ để phát triển các loại hình dịch vụ, gắn với phát triển đô thị, mở rộng không gian, dư địa phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tính kết nối cao. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thu hút, lựa chọn các dự án lớn, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực mới thúc đẩy thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024...

Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; quan tâm cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định trật tự an toàn ở từng cộng đồng dân cư.

Chăm lo làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Minh Hiếu