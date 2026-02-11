Xác định giá đất phải bảo đảm “tính đúng, tính đủ”, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm

Sáng 11/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 16 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City; kết quả rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh chưa được giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã thực hiện việc khoanh vùng, dựng rào chắn, chiếm giữ đất, tiến hành xây dựng hoặc triển khai các hoạt động trái quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Phát biểu kết luận về tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xác định giá đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như nhà đầu tư.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cần đẩy nhanh, đẩy mạnh việc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City để làm cơ sở giải quyết, thực hiện các dự án còn tồn đọng, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số, tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh lãnh đạo các ngành chức năng làm rõ căn cứ pháp lý, phương pháp tính toán, bảo đảm “tính đúng, tính đủ”, khách quan, minh bạch, không để xảy ra thất thoát ngân sách Nhà nước, nhưng cũng không để nhà đầu tư phải kiến nghị nhiều lần.

Đối với nội dung liên quan đến kết quả rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh chưa được giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã thực hiện việc khoanh vùng, dựng rào chắn, chiếm giữ đất, tiến hành xây dựng hoặc triển khai các hoạt động trái quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu; làm rõ các nội dung còn thiếu, còn vướng đã được chỉ ra tại hội nghị.

Cùng với đó, cần rà soát, đánh giá tác động của các dự án đối với môi trường, sự phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Với các dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải dừng ngay mọi hoạt động; kiên quyết xử lý, tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái pháp luật; thu hồi đất theo đúng quy định. Việc thu hồi phải xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện trong quý I và quý II năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu rà soát các cơ chế, chính sách liên quan; những nội dung vượt thẩm quyền phải hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định và kết luận của Trung ương.

Đối với các dự án đã thanh tra, kiểm tra phải thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các tồn tại để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với công tác quản lý nhà nước.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để xảy ra vi phạm nhưng chậm phát hiện, chậm xử lý; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; Tờ trình xin ý kiến về việc đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn các xã miền núi và một số nội dung quan trọng khác.

