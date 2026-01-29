VTV8 tăng cường phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong công tác tuyên truyền

Chiều 29/1, Đoàn công tác của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) do đồng chí Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa chủ trì tiếp, làm việc với đoàn. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguyễn Lâm Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh đã thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Trung tâm trong giai đoạn hiện nay, nhất là yêu cầu đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường tính thời sự, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả cả nước. Trên tinh thần đó, lãnh đạo VTV8 bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác chuyên môn, qua đó tạo nền tảng hợp tác bền chặt, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tham dự buổi làm việc.

Theo định hướng của Đài Truyền hình Việt Nam, từ năm 2026, VTV8 được xác định là Kênh Truyền hình quốc gia chuyên biệt về văn hóa – di sản – lịch sử – du lịch, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch các địa phương, trong đó có Thanh Hóa. Theo đó, từ năm 2026, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTV8 cùng các nền tảng số của VTV8 và Đài Truyền hình Việt Nam; các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa, di sản, danh thắng, lễ hội, làng nghề truyền thống; giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động phối hợp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, VTV8 đề xuất phối hợp triển khai việc đặt hàng, khai thác, sản xuất các sản phẩm tin tức – thời sự, nhất là trong các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của địa phương; đồng thời hợp tác sử dụng trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ công tác tác nghiệp, truyền hình trực tiếp các sự kiện khi cần thiết.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Báu, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa bày tỏ sự thống nhất cao với các đề xuất hợp tác của lãnh đạo VTV8; đồng thời đánh giá cao vai trò, uy tín của VTV8 trong hệ thống Truyền hình Việt Nam và khẳng định việc tăng cường phối hợp sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai đơn vị.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa mong muốn VTV8 quan tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật; đồng thời mở rộng hợp tác trong tổ chức các chương trình, sự kiện lớn và các hoạt động truyền thông trọng điểm của địa phương.

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên tặng quà lưu niệm Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất cụ thể hóa các nội dung phối hợp bằng văn bản, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian sớm nhất, qua đó tăng cường hiệu quả phối hợp, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Hải Đăng