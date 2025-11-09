Trực tiếp: Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền
(Baothanhhoa.vn) - “Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền” được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp với điểm cầu trung tâm của chương trình đặt tại trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ dự và phát động lễ khởi công.
