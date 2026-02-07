Thanh Hóa sau 5 năm phát triển bóng đá cộng đồng: “Mạch nguồn” cho tương lai
(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 năm triển khai Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025, bóng đá Thanh Hóa đã gặt hái những “quả ngọt” với chức vô địch U9 toàn quốc năm 2025, cùng với đó là 2 lần liên tiếp giành HCĐ ở lứa tuổi U11 vào các năm 2024 và 2025. Đằng sau thành tích của các đội U9, U11 là hành trình 5 năm xây dựng nền tảng bóng đá cộng đồng - nơi hơn 5.500 em nhỏ từng ngày nuôi dưỡng ước mơ với trái bóng tròn.
