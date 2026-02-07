Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Video

Media Truyền hình Internet Đại hội Đảng

Thanh Hóa sau 5 năm phát triển bóng đá cộng đồng: “Mạch nguồn” cho tương lai

Hoàng Sơn - Thanh Thư
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 năm triển khai Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025, bóng đá Thanh Hóa đã gặt hái những “quả ngọt” với chức vô địch U9 toàn quốc năm 2025, cùng với đó là 2 lần liên tiếp giành HCĐ ở lứa tuổi U11 vào các năm 2024 và 2025. Đằng sau thành tích của các đội U9, U11 là hành trình 5 năm xây dựng nền tảng bóng đá cộng đồng - nơi hơn 5.500 em nhỏ từng ngày nuôi dưỡng ước mơ với trái bóng tròn.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

video mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh