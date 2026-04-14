[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những khoảnh khắc mong manh của sự sống, có những nghĩa cử lặng thầm mà đáng trân trọng, không cần nói thành lời nhưng đủ sức chạm đến trái tim. Một giọt máu cho đi không chỉ cứu một con người, mà còn gieo niềm tin rằng giữa cuộc đời này, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu. Trong thời khắc cấp bách ấy, những người chiến sĩ công an không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn sẵn sàng có mặt kịp thời để hiến máu cứu người, trao đi hy vọng sống, niềm tin cho người bệnh. Những giọt máu được sẻ chia ấy không chỉ giúp người bệnh vượt qua lúc nguy cấp, mà còn góp phần khắc họa hình ảnh gần gũi, trách nhiệm của lực lượng Công an Thanh Hóa trong lòng Nhân dân – những người luôn có mặt khi Nhân dân cần đến.
