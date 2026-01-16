[REVIEW OCOP] Rượu Sâm báo An Tâm: Từ tinh hoa dược liệu đất Vĩnh Lộc đến món quà cho sức khoẻ
(Baothanhhoa.vn) - Theo dân gian, sâm báo từng được coi là sản vật quý của vùng đất Vĩnh Lộc, xứ Thanh. Một loại dược liệu mọc trên đá, được sử dụng để bồi bổ sức khỏe, và được gìn giữ như một phần giá trị truyền thống của vùng đất này. Để những giá trị ấy không chỉ nằm lại trong câu chuyện của quá khứ, mà trở thành một thức uống tinh hoa, vừa thơm ngon, bổ dưỡng lại gần gũi với đời sống, một cơ sở tại Vĩnh Lộc đã kết hợp sâm báo bản địa với rượu gạo trứ danh của Nga Sơn và cho ra đời Rượu sâm báo An Tâm.
