[REVIEW OCOP] Nem thính Lâm Tươi
(Baothanhhoa.vn) - Nem thính là một đặc sản nổi tiếng của Thanh Hóa, được làm từ thịt lợn sống trộn với thính gạo rang, lá ổi, đinh lăng và các gia vị như ớt, tỏi. Món ăn này có hương vị chua nhẹ, thơm đặc trưng từ quá trình lên men tự nhiên và dậy mùi thơm đặc trưng của thính rang. Khi ăn kèm lá ổi, lá đinh lăng chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm pha chua ngọt, tất cả sẽ hòa quyện, tạo nên hương vị vô cùng độc đáo và cuốn hút.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu