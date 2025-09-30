[REVIEW OCOP] Mắm + sứa Dũng Liễu - Đưa bạn về với biển khơi
(Baothanhhoa.vn) - Người làm mắm có một bí quyết bất thành văn: nguyên liệu phải tươi, muối phải sạch, chum phải sành, và nhất định phải kiên nhẫn. Vì mắm không phải món ăn có thể vội vàng. Nó cần thời gian, cần nắng, cần gió, và hơn hết, cần cái tâm của người làm. Chính từ biển cả và từ lao động nhọc nhằn ấy, mà những món ăn mang tên mắm tôm, mắm tép, sứa... ra đời, trở thành linh hồn của ẩm thực xứ Thanh.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu