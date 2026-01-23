[REVIEW OCOP] Đông trùng hạ thảo khô Đăng Khoa - Dược liệu tiện dụng cho cuộc sống hiện đại
(Baothanhhoa.vn) - Không còn là thứ dược liệu xa xỉ hay khó bảo quản như trước, đông trùng hạ thảo sấy khô Đăng Khoa đang mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, tiện lợi hơn nhưng vẫn giữ trọn tinh chất quý giá của thiên nhiên. Số Review OCOP Thanh Hóa lần này sẽ đưa quý vị khám phá hành trình biến những sợi đông trùng tươi nguyên thành sản phẩm sấy khô giòn nhẹ, tinh khiết và đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu