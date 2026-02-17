Lời chúc Tết của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.
