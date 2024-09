08/09/2024 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Dự báo, ngày và đêm nay (8/9), p hía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với...

BTH