24/10/2024 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (24/10) do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Thanh Hoá-Nghệ An phổ biến từ 20-23 độ.

BTH