20/09/2024 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ngày hôm nay, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở.

BTH