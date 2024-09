11/09/2024 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ sau có xu hướng dịch dần xuống phía nam, từ ngày 11/9 đến ngày 12/9, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông...

BTH