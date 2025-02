25/02/2025 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25/2, không khí lạnh vẫn đang bao trùm miền Bắc. Ở khu vực Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất chỉ 11-13 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C....