12/06/2025 06:30

(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 1, bão Wutip, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc...