23/09/2024 06:00

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1961,...

BTH NEWS