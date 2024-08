VCK Giải U21 quốc gia 2024: U21 Đông Á Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu bảng C

Hai bàn thắng của Văn Tiếp và Ngọc Mỹ chia đều trong 2 hiệp đã giúp U21 Đông Á Thanh Hóa thắng thuyết phục 2-0 trước U21 Long An ở lượt trận thứ hai, bảng C, VCK giải U21 quốc gia năm 2024 vào chiều nay (3/8).

Chiến thắng thuyết phục trước U21 Long An đã giúp U21 Đông Á Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu bảng C

Kết thúc lượt trận đầu tiên, cả hai cặp đấu ở bảng C đều có kết quả hòa khi U21 Đông Á Thanh Hóa hòa U21 Quảng Nam 2-2 và U21 Bình Phước hòa U21 Long An 1-1. Cả 4 đội đều có 1 điểm do đó lượt trận thứ 2 được xem là bản lề tại bảng đấu này.

Sau trận hòa kịch tính trước U21 Quảng Nam ở lượt trận đầu tiên, U21 Đông Á Thanh Hóa quyết tâm giành chiến thắng trước U21 Long An. HLV Lê Hồng Minh cũng đã có 2 sự điều chỉnh nhân sự ở đội hình xuất phát khi Công Sơn, Văn Hoàn dự bị và được thay thế bằng Văn Nguyên và Minh Đức.

U21 Đông Á Thanh Hóa quyết tâm giành chiến thắng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U21 Đông Á Thanh Hóa đã nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt hơn bằng lối chơi tấn công khá chủ động. Điều này đã buộc U21 Long An phải chơi với đội hình thấp và tập trung nhiều cho khâu phòng thủ.

U21 Đông Á Thanh Hóa áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp 1

Áp đảo, tạo ra được nhiều hơn các pha tấn công và số lượng các tình huống dứt điểm, nhưng các mũi nhọn trên hàng công của U21 Đông Á Thanh Hóa như Văn Tiếp, Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Minh Đức đều chưa thể tận dụng được.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, phút 39, Lê Văn Thuận đột phá bên cánh trái và chuyền ngang để Văn Tiếp dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh. Đây là thành quả xứng đáng dành cho các học trò của HLV Lê Hồng Minh. 1-0 nghiêng về U21 Đông Á Thanh Hóa là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Văn Tiếp ghi bàn mở tỷ số cho U21 Đông Á Thanh Hóa

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 khi U21 Đông Á Thanh Hóa vẫn duy trì được thế trận lấn lướt hơn. HLV Lê Hồng Minh cũng đã điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Công Sơn được tung vào sân nhằm bảo đảm sự chắc chắn cho tuyến giữa.

U21 Long An nỗ lực hơn trong hiệp 2

Trong khi đó, U21 Long An đã dâng cao đội hình, tăng tốc tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy đã vấp phải hàng thủ chơi rất kỷ luật, chắc chắn bên phía U21 Đông Á Thanh Hóa.

U21 Đông Á Thanh Hóa vẫn lấn lướt hơn trong hiệp 2

Bình tình giữ nhịp độ, thế trận, các học trò của HLV Lê Hồng Minh có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn. Các pha phản công của U21 Đông Á Thanh Hóa vẫn tỏ ra khá sắc sảo. Các mũi nhọn Văn Thuận, Văn Tiếp và Ngọc Mỹ chơi xông xáo, nổi bật nhất trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.

Ngọc Mỹ ghi bàn ấn nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Đông Á Thanh Hóa và đây cũng là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này ở giải năm nay

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 79, Văn Thuận kiến tạo thuận lợi để Ngọc Mỹ có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút làm tung nóc lưới khung thành của U21 Long An, nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Đông Á Thanh Hóa. Đây là bàn thắng thứ hai trong 2 trận liên tiếp của Ngọc Mỹ tại vòng chung kết năm nay.

U21 Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục

Thời gian còn lại của trận đấu là lúc U21 Long An nỗ lực hết mình để tìm bàn gỡ. Đây cũng là thời điểm U21 Đông Á Thanh Hóa lùi đội hình để bảo toàn cách biệt. HLV Lê Hồng Minh cũng tăng cường nhân sự cho hàng thủ. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về U21 Đông Á Thanh Hóa.

HLV Lê Hồng Minh và các học trò có cơ hội lớn để giành vé vào vòng tứ kết

Chiến thắng thuyết phục giúp U21 Đông Á Thanh Hóa có 4 điểm sau 2 trận, vươn lên dẫn đầu bảng C, mở ra cơ hội lớn giành vé vào tứ kết. Xếp nhứ nhì là U21 Quảng Nam với 4 điểm nhưng kém về hiệu số. Đội bóng xứ Quảng cũng có chiến thắng 4-3 trước U21 Bình Phước ở lượt trận này.

Kết quả lượt trận thứ 2 bảng C - U21 Quảng Nam – U21 Bình Phước 4-3 - U21 Long An – U21 Đông Á Thanh Hóa 0-2

XẾP HẠNG BẢNG C

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT TRẬN THỨ 3 BẢNG C Ngày 5/8: 14h30: U21 Đông Á Thanh Hóa - U21 Bình Phước 16h30: U21 Quảng Nam - U21 Long An

Mạnh Cường