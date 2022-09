Lễ hội âm nhạc “Samson Music Festival - Take me to the Sun” thu hút hàng ngàn cá tính âm nhạc độc đáo

Tối 10- 9, tại Quảng Trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard, Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun”.

Tiếp nối chuỗi ngày sôi động cho du lịch xứ Thanh, lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế “Samson Music Festival - Take me to the Sun” 2022 chính thức được tổ chức từ 16 giờ đến 23 giờ, thứ 7, ngày 10-9 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard.

Chương kết của chuỗi sự kiện “Take me to the Sun” mang hình ảnh chính biểu tượng trống đồng Đông Sơn và chim lạc từ ngàn xưa của người Việt.

Các bạn trẻ đã có mặt tại đây từ rất sớm để tham gia vào lễ hội âm nhạc điện tử.

Khán giả có vé được Ban Tổ chức chuẩn bị vòng đeo tay tại cổng ra vào.

Điểm đặc biệt của chuỗi sự kiện EDM Take me to the Sun tại Quảng trường Sầm Sơn là khéo léo lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa nhằm tôn vinh những giá trị bản sắc dân tộc. Với chủ đề “Huyền Thoại Lạc Hồng”, Samson Music Festival đã mang tới một không gian huyền bí, truyền tải tinh thần dân tộc hào hùng trên vùng đất Thanh Hoá.

Lễ hội EDM Take me to the Sun lần này có sự tham dự của Ben, Tenishia, Sander Van Doorn. Đây đều là những DJ có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Không khí Lễ hội tại Sầm Sơn trở nên đặc biệt sôi động khi chương trình được tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu.

Tại chương trình, khán giả còn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa độc đáo.

Sức ảnh hưởng của chương trình vô cùng lớn, thu hút nhiều bạn trẻ hòa mình cùng với những cá tính âm nhạc khác nhau.

Thanh Hóa sẽ còn tiếp tục phát triển những sự kiện nghệ thuật, lễ hội mới từ nay đến cuối năm, từng bước đưa du lịch Thanh Hóa trở thành điểm sáng của du lịch trong nước và quốc tế.

Hoàng Sơn - Quỳnh Trang