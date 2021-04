Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Sáng 23-4, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC và CNCH chủ trì hội nghị.

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hoá.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo cấp phòng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; lãnh đạo và giảng viên Đại học PCCC.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; công an các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tầm quan trọng của hội nghị trực tuyến trong việc triển khai rộng rãi, đồng bộ các nghị định, thông tư về PCCC và CNCH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Hội nghị sẽ tập trung phổ biến, quán triệt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; quán triệt các thông tư liên quan đến Nghị định 136; đồng thời tiếp tục thảo luận, xin ý kiến các địa phương về một số biện pháp khắc phục tồn tại, bất cập nổi lên trong lĩnh vực PCCC và CNCH hiện nay.

Do số lượng các văn bản tương đối nhiều, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các giảng viên tích hợp các nội dung cơ bản và có sự so sánh để nhấn mạnh những điểm mới, tập trung vào 2 nội dung chính đó là phòng ngừa và xử lý cháy nổ, CNCH.

Nhân hội nghị này, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng báo cáo 1 số vấn đề trên lĩnh vực PCCC hiện nay và đề nghị công an các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình địa phương xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH; chăm lo xây dựng phong trào toàn dân PCCC, đánh giá lại phong trào nhất là sau khi kiện toàn bộ máy công an từ trung ương đến địa phương.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các địa phương lựa chọn các vấn đề cấp bách nhất để tham mưu thực hiện, nâng cao khả năng PCCC, CNCH.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an trình bày các nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 136.

Nghị định 136 gồm 9 chương 54 điều quy định về hoạt động PCCC; tổ chức, lực lượng, phương tiện PCCC; kinh doanh dịch vụ PCCC; kinh phí bảo đảm cho hoạt động PCCC; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong hoạt động PCCC.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-1-2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014 của Chính phủ.

Điểm mới của Nghị định 136 đó là quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về PCCC kèm theo biểu mẫu; bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (như nhà tập thể, nhà trọ, trường tiểu học, THCS...); quy định về xã hội hoá trong công tác kiểm định phương tiện PCCC...

Ngoài nội dung trên, đại biểu đã được nghe các giảng viên là lãnh đạo Cục C07 truyền đạt và giải đáp 2 chuyên đề về PCCC và CNCH.

Cụ thể là một số nội dung liên quan đến công tác PCCC theo quy định tại Nghị định số 136 và các thông tư của Bộ Công an; một số vấn đề mới về công tác chữa cháy được quy định trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Thông tư số 149/2020/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136, Thông tư số 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an Nhân dân, Thông tư số 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng công an Nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục PCCC và CNCH đề nghị sau hội nghị, công an các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các nghị định, thông tư đến tận cấp xã và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH ở địa phương.

Nguyễn Mai