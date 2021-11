Huyện Thường Xuân: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua Huyện đoàn Thường Xuân đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trong ĐVTN. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tai tệ nạn xã hội và hình thành ý thức, thói quen tuân thủ pháp luật trong ĐVTN.

Đoàn thanh niên xã Luận Thành treo pano tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Với phương châm “Hướng về cơ sở”, “Đối tượng nào, hình thức đấy”, Huyện đoàn Thường Xuân đã chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn, đoàn các trường THPT phối hợp tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, hội thi, diễn đàn, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề pháp luật. Các nội dung tuyên truyền được tập trung về Hiến pháp; Luật Thanh niên; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An toàn giao thông; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành, đặc biệt là những văn bản mới ban hành liên quan đến đối tượng thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc, miền núi; quyền, nghĩa vụ công dân đối với công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng ngừa nạn buôn bán người và buôn bán ma túy. Bên cạnh đó Huyện đoàn tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình Chipi tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn; lắp đặt các pano tuyên truyền bằng lốp xe máy cũ, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh di động, mô hình đường tranh bích họa...; triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” trên website và trang mạng xã hội của các cơ sở đoàn và facebook của Huyện đoàn. Kết quả, từ đầu năm 2021 đến nay, Huyện đoàn Thường Xuân đã tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn ĐVTN; cấp phát, treo hàng nghìn tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, giáo dục về công tác quốc phòng, nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới cho hàng nghìn ĐVTN; đăng tải 100 tin bài, hơn 300 hình ảnh hoạt động; tổ chức cho ĐVTN ký cam kết không vận chuyển, buôn bán tàng trữ và đốt pháo nổ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông, tham gia đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức; duy trì và hoạt động có hiệu quả 3 đội “Thanh niên xung kích” tại các xã có quốc lộ, đường tỉnh chạy qua; mô hình “Cổng trường tự quản về an toàn giao thông”; “Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật”...

Thông qua công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho ĐVTN, qua đó hình thành ý thức thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Khắc Công