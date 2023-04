Công an huyện Lang Chánh nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cảm hóa và giáo dục pháp luật

Lang Chánh là huyện biên giới, với trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, vì vậy tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Công an xã Lâm Phú tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Theo số liệu thống kê, năm 2022 trên địa bàn huyện Lang Chánh xảy ra 28 vụ việc, trong đó có 2 vụ giết người, 12 vụ cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục 4 vụ, 7 vụ trộm cắp, đánh bạc 2 vụ. Trong đó, tỷ lệ tội phạm vi phạm pháp luật lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm gần 50%. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cố ý gây thương tích, giết người xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt, cuộc sống, tham gia giao thông... không kiềm chế được bản thân dẫn đến phát sinh thành hành vi đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích, Công an huyện Lang Chánh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người nói riêng; tuyên truyền cảnh báo về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những hậu quả pháp lý mà người phạm tội và người thân phải gánh chịu trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn, tuyên truyền lưu động, trực tiếp đến từng hộ dân hoặc gặp gỡ để tuyên truyền, ký cam kết...

Đặc biệt từ cuối năm 2022 đến nay, thực hiện chiến dịch tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ma túy... Công an huyện Lang Chánh đã huy động các lực lượng và công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân, đến từng khu phố, thôn, xóm, bản làng và các gia đình, các nhóm đối tượng trọng điểm... để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác phòng ngừa và đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Công an huyện đã tổ chức được 1 hội nghị tuyên truyền pháp luật và cảm hóa, giáo dục cho gần 300 công dân, thanh, thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, đối tượng có nguy cơ cao phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức cho các đối tượng tham gia ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú. Với hình thức tuyên truyền trực quan, thông qua các phóng sự do Công an tỉnh thực hiện, đã góp phần tác động trực tiếp vào nhận thức của các đối tượng là thanh, thiếu niên hư, những người lầm lỗi và những người có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật cao.

Trong thời gian tới, Công an huyện Lang Chánh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Khánh Linh