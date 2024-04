UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2024: Thảo luận và quyết định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2024 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 22/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Trong tháng 4/2024, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương tham mưu, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024.

Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó nổi bật là sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và khá toàn diện, chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; toàn tỉnh đã trồng được 1.180 ha rừng tập trung, xử lý 18 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước 269 triệu đồng; sản lượng thủy sản tăng 1,9%...

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã chủ động cơ cấu lại, tối ưu hóa quy trình sản xuất, nỗ lực khắc phục khó khăn, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường để ổn định và phát triển sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 10,26% và có 20/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ.

Các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,2%, giá trị xuất khẩu tăng 15,8%, tổng lượt khách du lịch tăng 18,9%, tổng thu du lịch tăng 32,7%; vận chuyển hàng hóa tăng 12,4%, vận chuyển hành khách tăng 12,7%, doanh thu vận tải tăng 13,3%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 14,7%.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt 3.551 tỷ đồng, bằng 83% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.214 tỷ đồng, bằng 51% dự toán và tăng 26% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái”, được cấp ủy, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Trong tháng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo cũng như qua đánh giá từ thực tiễn, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế liên quan đến nhiều vấn đề như hoạt động thu ngân sách Nhà nước, việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực...; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 cũng như trong cả năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Tháng 4/2024 bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc, nhiều lĩnh vực tăng khá so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chức năng trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đó cũng là kết quả của sự vào cuộc trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng nêu bật sự chuyển biến tích cực, kết quả đạt được liên quan đến công tác quy hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời nhấn mạnh một số hạn chế, yếu kém như tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất của một số sở, ngành chưa cao; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn diễn ra; vẫn còn những sự việc diễn biến tại cơ sở chưa được phát hiện, xử lý kịp thời... và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục sớm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị ngành chức năng, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh. Nhiệm vụ này phải được thực hiện xong trong tháng 5/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó tập trung chuẩn tốt nhất các nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; các điều kiện phục vụ khai trương mùa du lịch biển năm 2024 tại các địa phương như: TP Sầm Sơn; Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) và Hải Tiến (Hoằng Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đối với từng dự án, nhất là những dự án đang có tiến độ giải ngân chậm. Tập trung nâng cao tính sẵn sàng trong việc chuẩn bị đầu tư, không để tình trạng “vốn chờ dự án”; đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, bổ sung các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chuẩn bị các điều kiện khởi công các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, không để kéo dài tình trạng chậm tiến độ triển khai những dự án này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tăng thu ngân sách Nhà nước. Giao Sở Công Thương, Điện lực Thanh Hóa chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực thi các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); Dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng, các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tập trung cải thiện các chỉ số cải cách hành chính. Chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng, chống lụt bão. Nhiệm vụ này phải được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” và không được chủ quan, lơ là...

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa; Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 Quy định quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 quy định về trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc