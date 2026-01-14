Triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, thực chất

“Việc đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ, công chức, viên chức theo bộ Chỉ số KPI là một bước ngoặt mới, chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng, bảo đảm việc đánh giá đúng thực chất khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, được đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của các cơ quan lĩnh vực kinh tế thuộc UBND tỉnh, diễn ra sáng 14/1.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của các cơ quan lĩnh vực kinh tế thuộc UBND tỉnh có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Quyết tâm hoàn thành tốt các yêu cầu, mục tiêu UBND tỉnh giao

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo kết quả hoạt động của ngành tại hội nghị.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 sản lượng lương thực đạt 1,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 4.474 ha, vượt 3,1% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 54%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ước đạt 98,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý ước đạt 93,68%, vượt 1,7% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, đạt 100% kế hoạch...

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng báo cáo kết quả hoạt động của ngành tại hội nghị.

Đối với ngành Xây dựng, cùng với công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm được UBND tỉnh giao, năm 2025 hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Trong năm, nhiều dự án lớn đã được hoàn thành, như: đường Vạn Thiện đi Bến En; đường nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45, đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (cũ) đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (cũ); cầu Cẩm Vân, cầu vượt đường sắt Bắc - Nam...

Đối với ngành Công Thương, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất, tập trung chỉ đạo và triển khai hoàn thành vượt kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng, tạo động lực chính cho tăng trưởng GRDP và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 15,8%; giá trị gia tăng lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng 11,09% là động lực chính của tăng trưởng GRDP 8,27% và chiếm gần 40% cơ cấu GRDP...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị cũng thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm được ngành, đơn vị xác định triển khai trong năm 2026 và thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các yêu cầu, mục tiêu UBND tỉnh giao. Các ngành, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh phát biểu thảo luận, kiến nghị tỉnh và ngành chức năng nhiều vấn đề liên quan đến thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác xử lý rác thải sinh hoạt; nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư... phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khẩn trương xây dựng và áp dụng Chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả, đóng góp quan trọng của các ngành, đơn vị lĩnh vực kinh tế thuộc UBND tỉnh trong năm 2025 đối với sự phát triển của tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trong công tác; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động đề xuất giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường, chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao, không để sót nghiệm vụ. Từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu xây dựng và áp dụng Chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, công chức, viên chức; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2026 để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương triển khai thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ, công chức, viên chức theo bộ Chỉ số KPI là một bước ngoặt mới, chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng, bảo đảm việc đánh giá đúng thực chất khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Phát huy tinh thần đoàn kết và kế thừa những thành tựu, kết quả đã đạt được trong năm 2025, Chủ tịch UBND Nguyễn Hoài Anh tin tưởng rằng, các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh sẽ nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026.

Phong Sắc