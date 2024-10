Trẻ Đông Á Thanh Hóa thất thủ trước Quảng Ninh FC

Chơi có phần lép vế và không hiệu quả trong tấn công, Trẻ Đông Á Thanh Hóa đã để thua 0-1 trước Quảng Ninh FC ở lượt trận thứ 2, Giải hạng Ba quốc gia năm 2024 vào chiều nay (27/10).

Trẻ Đông Á Thanh Hóa ra quân trận đấu này thiếu vắng tiền đạo Lê Quang Vinh, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng trận ra quân trước Trẻ Nam Định.

Trong khi đó, trong đội hình của Quảng Ninh FC có đội trưởng Bùi Văn Hiếu, người đã có thời gian chơi cho Thanh Hóa ở nhiều mùa giải V.League.

Trẻ Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) chạm trán Quảng Ninh với nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm

Hai đội nhập cuộc bằng lối chơi đôi công hấp dẫn. Các cầu thủ Trẻ Đông Á Thanh Hóa phần nào nhỉnh hơn nhờ sự tự tin và lối chơi chắc chắn.

Trong khi đó, Quảng Ninh FC khá bình tĩnh, chơi chắc chắn trong phòng thủ và sẵn sàng tổ chức các pha tấn công đáp trả. Không ít lần, đội bóng này đã gây ra nguy hiểm cho khung thành của Trẻ Đông Á Thanh Hóa. Đáng chú ý là pha dứt điểm ngay sát vòng cấm của Bùi Văn Hiếu nhưng thủ môn Lê Hà Tự Nhiên đã bắt được bóng.

HLV Vũ Văn Chung và các học trò đã rơi vào thế bế tắc

Cuối hiệp1, Quảng Ninh đã chơi tốt hơn và liên tục có các pha tấn công, dứt điểm về khung thành của Trẻ Đông Á Thanh Hóa nhưng thiếu may mắn để chuyển hóa thành bàn thắng, đặc biệt là 2 tình huống bóng dội xà ngang khung thành của Trẻ Đông Á Thanh Hóa ở phút 44.

Các cầu thủ Trẻ Đông Á Thanh Hóa đã bộc lộ sự lúng túng trong tấn công và phòng thủ. 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần may mắn với đoàn quân của HLV Vũ Văn Chung.

Trẻ Đông Á Thanh Hóa quyết tâm trong hiệp 2.

Tuy vậy, khi hiệp 2 mới bắt đầu được hơn 2 phút, lưới của Trẻ Đông Á Thanh Hóa đã rung lên. Bùi Văn Hiếu đã tung ra cú sút chính xác từ sát vòng cấm vào lưới đội bóng cũ, mở tỷ số cho Quảng Ninh.

Quảng Ninh có bàn thắng ngay đầu hiệp 2.

Bàn thua đã khiến các cầu thủ Trẻ Đông Á Thanh Hóa phải chơi cố gắng hơn. HLV Vũ Văn Chung đã thúc giục các học trò dâng cao tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn gỡ. Các cầu thủ trẻ xứ Thanh đã gặp nhiều khó khăn khi vấp phải hàng thủ chơi chặt chẽ, được bọc lót tốt.

Quảng Ninh tập trung tổ chức phòng thủ chặt và chờ co hội phản công. Đội trưởng Bùi Văn Hiếu và các cựu binh của Quảng Ninh đã tỏ ra già dơ và kinh nghiệm hơn so với Trẻ Đông Á Thanh Hóa. Hàng thủ của Trẻ Đông Á Thanh Hóa nhiều lần mắc những sai sót và nếu không có may mắn, lưới của đội bóng xứ Thanh đã có thể rung lên thêm 1 lần nữa. Bóng tiếp tục tìm đến xà ngang khung thành của Trẻ Đông Á Thanh Hóa ở phút 78 sau cú sút của Mạnh Hiếu.

HLV Vũ Văn Chung đã nỗ lực tăng cường hàng công ở cuối trận đấu.

Sự tăng cường nhân sự và nỗ lực trong những phút còn lại đã không thể giúp Trẻ Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng. Chung cuộc, Quảng Ninh đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đội bóng đất Mỏ đã có 4 điểm sau 2 trận. Còn Trẻ Đông Á Thanh Hóa vẫn chỉ có 3 điểm.

Đoàn quân của HLV Vũ Văn Chung sẽ phải nỗ lực hơn ở những trận đấu tới. Ở lượt trận thứ 3, Trẻ Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp Zantino Vĩnh Phúc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 30/10.

Mạnh Cường