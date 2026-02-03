Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tặng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi lễ.
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn phát biểu mở đầu buổi lễ.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chi bộ Văn phòng Tổng Bí thư tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Duy Linh/Báo Nhân Dân
Nguồn: https://nhandan.vn/anh-trao-huy-hieu-45-nam-tuoi-dang-tang-dong-chi-tong-bi-thu-to-lam-post940868.html
