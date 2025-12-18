Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ tỉnh Gia Lai 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 18/12, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai, có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao 3 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu do thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão lũ, Thanh Hóa thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân Gia Lai trong đợt bão lũ vừa qua. Đánh giá cao những nỗ lực và cách làm hiệu quả của tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; từ đó tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các dư địa phát triển, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự chia sẻ, tình cảm và hỗ trợ kịp thời của tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục hậu quả đợt bão lũ vừa qua. Đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp tỉnh Gia Lai khắc phục khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác, cùng phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian tới .

Võ Hường – Trung Nghĩa - Hữu Đại