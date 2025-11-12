Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ TP Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ người dân TP Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thay mặt lãnh đạo TP Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa trao nguồn hỗ trợ người dân TP Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc đối với những thiệt hại mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc TP Huế phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời khẳng định, tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp Nhân dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Với truyền thống gắn bó và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đoàn kết cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, mong góp phần động viên, giúp Nhân dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục vươn lên trong lao động, sản xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến phát biểu cảm ơn đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với Nhân dân TP Huế. Đồng thời cho biết, thành phố đã và đang tập trung huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân, sớm đưa các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trở lại bình thường.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Đức Tiến tiếp nhận món quà và sẽ chỉ đạo phân bổ kịp thời, chuyển đến các hộ dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để giúp bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai địa phương tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, cùng phát triển bền vững.

Quốc Hương- Thái Sơn