Tỉnh Đồng Nai ủng hộ đồng bào Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sự động viên, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương, góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai.

Sáng 20/11, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai, đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua; đồng thời trao số tiền 5 tỷ đồng để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại; trao 1 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an và 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cũng đã thông tin nhanh các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Thanh Hóa và mong muốn góp một phần công sức giúp Thanh Hóa khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tại buổi tiếp nhận ủng hộ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai đối với tỉnh Thanh Hóa.

“Đây là những tình cảm hết sức quý báu, nghĩa cử cao đẹp, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cảm ơn tình cảm, sự động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai đối với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ Nhân dân Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai trao biểu trưng số tiền hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cũng thông tin tới đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai và các thành viên trong đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai trong quá trình phát triển.

