Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 30/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh để khắc phục hậu quả bão số 10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và thành viên đoàn công tác Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh dự buổi làm việc.

Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2025; công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2025; công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, trong 9 tháng qua, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước ước đạt 44.067 tỉ đồng, bằng 97% dự toán năm 2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.950 tỷ đồng...

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 14.780 hộ dân; đồng thời, tích cực hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 5, 9, 10 năm 2025. Đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt và kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai từ tỉnh đến 166 xã, phường và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị tốt lực lượng xung kích tại chỗ, lực lượng, phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu, xử lý các tình huống.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm trên địa bàn 85 xã, phường đến nơi an toàn. Kêu gọi toàn bộ 6.531 tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản với 20.580 lao động vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ.

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị công an, quân đội chủ động tốt lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm, bảo đảm cho các xã có nguy cơ cao bị cô lập, nhất là khu vực miền núi. Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với bão và đời sống của Nhân dân...

Đại biểu dự buổi làm việc.

Về tình hình thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, trên địa bàn tỉnh có 4 người chết, 3 người mất tích; 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị thiệt hại (trong đó 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn); 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất; có 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập; 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa bị hư hỏng; nhiều thôn bị cô lập; 40 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt gây tắc đường.

Trước những thiệt hại do cơn bão gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức các đoàn thăm hỏi gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương; bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho Nhân dân ở nơi sơ tán. Huy động các lực lượng cơ động đến các nơi bị cô lập để hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm, nước uống, duy trì thông tin liên lạc thông suốt. Tập trung khắc phục kịp thời các sự cố trên các tuyến giao thông, đê điều, khắc phục sự cố về điện, đảm bảo đời sống Nhân dân. Phân công lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực tại các nơi xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do cơn bão số 10 gây ra đối với tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc rất khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và các địa phương đã cùng với lực lượng ứng trực để phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại cho bà con Nhân dân trong tỉnh.

Về nhiệm vụ khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả bão số 10.

Trong đó, ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, ổn định, chăm lo đời sống của Nhân dân và khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch sau bão lũ.

Cùng với đó, cần tập trung khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn hệ thống đê điều; sửa chữa, khắc phục nhanh hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc; tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp và thiếu nơi khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền cần tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với những gia đình có người mất, người bị thương. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người, mọi nhà và tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong ứng phó hiệu quả với bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để khắc phục hậu quả bão số 10, nhằm sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao kinh phí 500 triệu đồng của Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng để tiếp tục tập trung chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân; đồng thời quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Minh Hiếu