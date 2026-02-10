Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện trước ngày 31/8/2026, bảo đảm đầy đủ công năng, đúng tiêu chuẩn, để học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trong ngôi trường mới khang trang, an toàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khởi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo và các cháu học sinh.

Sáng 10/2, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Dự buổi lễ về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo bộ, ngành, các cơ quan Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và các đại biểu dự buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự buổi lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và Nhân dân địa phương cùng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục – đào tạo và sự phát triển kinh tế – xã hội của xã miền núi Cẩm Thạch. Dự án được triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay”, do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tài trợ và giao Binh đoàn 12 trực tiếp thi công. Công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng trên diện tích hơn 11.000 m2, gồm: nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà học lý thuyết 3 tầng với 20 phòng học, nhà lớp học bộ môn 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng, khu nhà ăn và bán trú 3 tầng, được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Việc đầu tư xây dựng Trường liên cấp Cẩm Thạch thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, tỉnh Thanh Hóa xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Để dự án đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND xã Cẩm Thạch chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là bàn giao mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ ngay từ đầu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai.

Trong tổ chức thi công, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, kịp thời trao đổi, thống nhất các nội dung phát sinh, bảo đảm công trình được xây dựng đúng thiết kế, quy mô, chất lượng và tiến độ, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của nhà trường.

Sau khi công trình hoàn thành, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Cẩm Thạch và Nhà trường phối hợp với đơn vị tài trợ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; qua đó tạo môi trường học tập khang trang, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, góp phần tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương; đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của Nhân dân địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thành việc xây dựng Trường liên cấp trước ngày 31/8/2026; đồng thời chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh thiết kế, bảo đảm đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt bán trú của học sinh, phù hợp tiêu chuẩn 248 trường liên cấp xã biên giới. Thủ tướng nhấn mạnh, công trình phải được hoàn thành đúng tiến độ để đến ngày 5/9/2026, học sinh được dự lễ khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới khang trang. Việc triển khai theo hình thức “chìa khóa trao tay” cần được thực hiện khẩn trương, song phải bảo đảm chặt chẽ các quy trình, quy định, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát phát huy tinh thần thi công khẩn trương, quyết liệt, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường và phòng, chống cháy nổ. Đối với tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực tập trung hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS đã khởi công năm 2025 trước ngày 31/8/2026, đồng thời chuẩn bị mặt bằng để khởi công 10 trường còn lại theo kế hoạch.

Thủ tướng mong muốn đội ngũ thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, gương mẫu trong giảng dạy và rèn luyện, truyền cảm hứng, tạo động lực cho học sinh; đồng thời đề nghị các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện “Đức – Trí – Thể – Mỹ”, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng tỷ lệ hộ nghèo của Thanh Hóa còn cao, tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa tại các khu vực này nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, gia tăng giá trị đất đai và thu hút đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác giảm nghèo cần có chương trình cụ thể; các chương trình mục tiêu quốc gia phải phân cấp mạnh cho địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, Trung ương tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ ngân sách và tăng cường giám sát. Đồng thời, Thanh Hóa cần dành nguồn lực ưu tiên cho an sinh xã hội, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, phân định rõ đối tượng nghèo với đối tượng bảo trợ xã hội để có chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Thanh Hóa và các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người lao động; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh nhà tạm, nhà dột nát.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động, không trông chờ, ỷ lại; bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người dân đều được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm 2026.

Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: tỉnh Thanh Hóa nhận thức sâu sắc ý nghĩa của những chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục khu vực nông thôn, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu đầy đủ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật công trình. Cùng với đó, tỉnh chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án quản lý, vận hành, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư sau khi công trình hoàn thành.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; thăm và tặng quà gia đình ông Vũ Xuân Hoạt, thương binh 1/4, thôn Tô, xã Cẩm Thạch.

Minh Hiếu