Vun đắp, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa

Sáng 25-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Kính thưa đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kính thưa đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam; kính thưa đồng chí Ma La Von Hùng Bun Nhuông - Phu nhân Đại sứ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Thưa toàn thể các vị khách quý Việt Nam và Lào.

Hôm nay, tôi rất vinh dự, xúc động thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào -Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa tươi đẹp. Nhân dịp trọng thị này, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và các vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất và những tình cảm thắm thiết nhất.

Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có bài diễn văn rất quan trọng, hết sức sâu sắc, ý nghĩa về nghĩa tình anh em, đồng chí của hai nước Lào – Việt Nam, Hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa và tình cảm đặc biệt dành cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn những tình cảm chân thành, cao đẹp, sự động viên, ủng hộ to lớn.

Kính thưa các đồng chí và nhân dân Lào – Việt Nam

Hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh hoá đã có mối quan hệ từ lâu đời, nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống trên mảnh đất có dãy núi Trường Sơn hùng vĩ núi liền núi, sông liền sông. Nhân dân hai nước và hai tỉnh chúng ta đều từng là thuộc địa của các thế lực đế quốc. Sự thật về lịch sử đã làm cho hai đất nước Lào – Việt Nam liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong quá trình chiến đấu gian nan và bất khuất, hai dân tộc Lào – Việt Nam cũng như 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đã cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt, toàn diện. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và cũng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước chúng ta, là tấm gương hiếm có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới.

Nhìn lại lịch sử xây dựng mối quan hệ, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai dân tộc chúng ta luôn luôn khắc ghi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn-Phôm-Vi-Hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, vị lãnh tụ kính yêu – những người đã sản sinh và dày công vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam, trước sau như một, như nội dung bài thơ bất thủ của chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Lào – Việt hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”

Thực hiện sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là như giúp bản thân mình ”, năm 1945 chính phủ Việt Nam đã quyết định cử cán bộ và quân tình nguyện sang giúp cách mạng Lào và thành lập quân đội liên kết Lào – Việt Nam. Quân đội Việt Nam đã phối hợp với quân đội Lào và nhân dân Lào chiến đấu từ Bắc đến Nam, đánh kẻ thù xâm lược và giành được thắng lợi liên tiếp. Trong đó thắng lợi nổi bật và bước ngoặt lịch sử đó là chiến thắng Điên Biên phủ buộc thực dân Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ năm 1954 về 3 nước Đông Dương, chấp nhận độc lập chủ quyền của Lào, Việt Nam và Campuchia.

Ngày 5/9/1962, Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước thời kỳ hiện đại. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em đã đồng lòng cùng nhau kề vai, sát cánh trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn.

Kính thưa các đồng chí Lào và Việt Nam.

Sau cuộc đại thắng mùa xuân năm 1975, nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên hoà bình, độc lập, thống nhất và chủ quyền trong công cuộc phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện và môi trường mới, mối quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc luôn luôn được phát huy. Đặc biệt, ngày 18/7/1977 hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào được ký kết tại thủ đô Viêng Chăn, đây là cơ sở và ý nghĩa pháp lý cho việc thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào; đồng thời là cơ sở để tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của chúng ta.

Kính thưa các đồng chí

Trong điều kiện và tình hình mới, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước càng được phát huy lên tầm cao mới. Có thể nói 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt gắn bó của mối quan hệ hai nước chúng ta. Cho dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, song Đảng – Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào vẫn luôn quan tâm tăng cường, vun đắp, làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, các cơ chế và hình thức hợp tác ngày các linh hoạt, quan hệ hợp tác giữa các địa phương, các ngành ngày càng có hiệu quả; các lĩnh vực hợp tác ngày các được mở rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta. Điều này thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ hợp tác Lào – Việt Nam, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển hai đất nước chúng ta.

Chúng ta là những thế hệ sau càng phải thấm nhuần tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam và kế thừa những tài sản chung quý giá do các lãnh đạo và thế hệ ông cha đi trước đã gây dựng nên. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã giúp đỡ hiệu quả, kịp thời tỉnh Hủa Phăn trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là khi tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa ký hợp tác hữu nghị ngày 02/5/1967. Trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hoá anh em cũng luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hủa Phăn; Trong đó, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như: Trường học, bệnh viện, đường giao thông... với trị hằng trăm tỷ đồng. Đồng thời cũng vận động cho các doanh nghiệp sang đầu tư tại tỉnh Hủa Phăn, xúc tiến thương mại ở khu vực biên giới và xuất-nhập khẩu đạt hàng triệu đô la mỗi năm.

Về lĩnh vực An ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo hai tỉnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo bảo vệ, giữ vững an ninh quốc phòng gắn với sự phát triển của kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, xử lý tốt các vấn đề tuyên truyền tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân đóng góp vào trong việc an ninh quốc phòng hai bên biên giới đảm bảo an ninh trật tự, là biên giới hòa bình và phát triển. Hơn hai năm qua, chúng ta phải đối mặt với Đại dịch COVID-19, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song tỉnh Thanh Hóa vẫn quan tâm hỗ trợ tới tỉnh Hủa Phăn trong phòng, chống dịch, góp phần làm ổn định duy trì và phát triển kinh tế-xã tỉnh Hủa Phăn. Đây là sự đóng góp rất quan trọng, to lớn vào công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn cũng như nước Lào, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.

Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn rất tự hào, phấn khởi về những thành tựu to lớn mà Đảng – Nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa anh em đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới, các bạn đã tạo nên nền tảng vững chắc về kinh tế bằng sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi lúc nào cũng luôn ở bên cạnh và động viên các đồng chí trọng sự nghiệp giữ nước và dựng nước, cùng nhau phát triển kinh tế xã hội ngày càng thịnh vượng.

Nhân dịp buổi lễ trọng thị này, tôi xin thay mặt Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng – Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là tỉnh Thanh Hoá về sự giúp đỡ vô cùng quý giá, kịp thời, hiệu quả trong suốt thời gian qua, từ trong thời kỳ kháng chiến đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào cũng như tỉnh Hủa Phăn.

Năm 2022 cũng là một dấu mốc để vun đắp và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hoá ngày càng đơm hoa kết trái…

Trong bầu không khí vui vẻ, tưng bừng và tràn đầy ý nghĩa này, tôi xin chúc Tuần lễ văn hoá hữu nghị Hủa Phăn – Thanh Hoá, Thanh Hoá – Hủa Phăn từ ngày 22 - 26/8/2022 tổ chức tại tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng cho hai tỉnh chúng ta.

Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Hủa Phăn – Thanh Hoá mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!

Xin chân thành cảm ơn!